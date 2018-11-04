Лаврентьев провел встречу с Асадом

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле и формирование конституционной комиссии Сирии, стороны договорились продолжить работу по устранению препятствий на пути ее формирования, сообщила пресс-служба Асада.

"Лаврентьев сообщил Асаду в ходе встречи об итогах четырехстороннего саммита в Стамбуле и усилиях Москвы со всеми региональными и международными сторонами с целью преодоления трудностей на пути достижения прогресса на политическом треке, что, в свою очередь, поможет завершить войну в Сирии", — сообщает пресс-служба сирийского президента.

Асад отметил значительные усилия российской стороны и лично президента РФ Владимира Путина по "нейтрализации" иностранных вмешательств в дела Сирии, отмечается в сообщении.

"В ходе встречи обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования комиссии", — сообщает пресс-служба.

В Стамбуле 27 октября прошла встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.