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Лаврентьев провел встречу с Асадом
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Лаврентьев провел встречу с Асадом 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад в воскресенье обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле и формирование конституционной комиссии Сирии, стороны договорились продолжить работу по устранению препятствий на пути ее формирования, сообщила пресс-служба Асада.
"Лаврентьев сообщил Асаду в ходе встречи об итогах четырехстороннего саммита в Стамбуле и усилиях Москвы со всеми региональными и международными сторонами с целью преодоления трудностей на пути достижения прогресса на политическом треке, что, в свою очередь, поможет завершить войну в Сирии", — сообщает пресс-служба сирийского президента.
Асад отметил значительные усилия российской стороны и лично президента РФ Владимира Путина по "нейтрализации" иностранных вмешательств в дела Сирии, отмечается в сообщении.
"В ходе встречи обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования комиссии", — сообщает пресс-служба.
В Стамбуле 27 октября прошла встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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