Британский банкир предложил Путину переименовать ЦУМ

Британский банкир предложил Путину вернуть старое название ЦУМу

Путину предложили переименовать ЦУМ в «Мюр и Мерилиз». С инициативой о возвращении исторического названия выступил председатель британского банка «Нобл Гроссарт Лимитед» Ангус Гроссарт, сообщает РИА Новости

Сегодня, во время приема в Кремле в честь Дня народного единства, президент РФ Владимир Путин наградил нескольких иностранцев Орденом Дружбы и медалью Пушкина.

Глава государства пообщался с награжденными. Один из них — британский банкир Гроссарт — высказал идею о возвращении ЦУМу дореволюционного названия.

«Когда утром я проходил мимо этого торгового дома, который на сегодняшний день носит название ЦУМ, мне пришла мысль, что, наверное, его дореволюционное название "Мюр и Мерилиз" может быть восстановлено президентским указом», — предложил банкир.

Он напомнил, что россиянам дореволюционной эпохи очень нравилось название торгового центра, а Чехов даже назвал своих собак Мюр и Мерилиз.