Британский банкир предложил Путину переименовать ЦУМ

Путину предложили переименовать ЦУМ в «Мюр и Мерилиз». С инициативой о возвращении исторического названия выступил председатель британского банка «Нобл Гроссарт Лимитед» Ангус Гроссарт, сообщает РИА Новости.
Сегодня, во время приема в Кремле в честь Дня народного единства, президент РФ Владимир Путин наградил нескольких иностранцев Орденом Дружбы и медалью Пушкина.
Глава государства пообщался с награжденными. Один из них — британский банкир Гроссарт — высказал идею о возвращении ЦУМу дореволюционного названия.
«Когда утром я проходил мимо этого торгового дома, который на сегодняшний день носит название ЦУМ, мне пришла мысль, что, наверное, его дореволюционное название "Мюр и Мерилиз" может быть восстановлено президентским указом», — предложил банкир.
Он напомнил, что россиянам дореволюционной эпохи очень нравилось название торгового центра, а Чехов даже назвал своих собак Мюр и Мерилиз.
ЦУМ — один из старейших и магазинов Москвы. В 1857 году шотландские коммерсанты Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз основали торговую компанию «Мюр и Мерилиз». Она начала работу и в России. В 1908 году торговый дом шотландцев построил нынешнее здание ЦУМа. В 1918 году магазин национализировали.