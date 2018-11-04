Ещё
Британский банкир предложил Путину переименовать ЦУМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский банкир предложил Путину вернуть старое название ЦУМу 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Путину предложили переименовать ЦУМ в «Мюр и Мерилиз». С инициативой о возвращении исторического названия выступил председатель британского банка «Нобл Гроссарт Лимитед» Ангус Гроссарт, сообщает РИА Новости.
Сегодня, во время приема в Кремле в честь Дня народного единства, президент РФ Владимир Путин наградил нескольких иностранцев Орденом Дружбы и медалью Пушкина.
Глава государства пообщался с награжденными. Один из них — британский банкир Гроссарт — высказал идею о возвращении ЦУМу дореволюционного названия.
«Когда утром я проходил мимо этого торгового дома, который на сегодняшний день носит название ЦУМ, мне пришла мысль, что, наверное, его дореволюционное название "Мюр и Мерилиз" может быть восстановлено президентским указом», — предложил банкир.
Он напомнил, что россиянам дореволюционной эпохи очень нравилось название торгового центра, а Чехов даже назвал своих собак Мюр и Мерилиз.
ЦУМ — один из старейших и магазинов Москвы. В 1857 году шотландские коммерсанты Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз основали торговую компанию «Мюр и Мерилиз». Она начала работу и в России. В 1908 году торговый дом шотландцев построил нынешнее здание ЦУМа. В 1918 году магазин национализировали.
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов449
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям171
Путин увеличил ДФО160
Умерла облитая кислотой украинская чиновница66
На учениях НАТО произошло ЧП279
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
00:41
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Происшествия
04:30
«Семья фактически разрушена»
Происшествия Статьи
03:22
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение