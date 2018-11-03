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МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США
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МИД РФ: США перекрывают доступ в ООН представителям делегаций, с чьим мнением не согласны 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Соединенные Штаты перекрывают доступ к работе в ООН представителям делегаций, мнение которых не устраивает Вашингтон. Об этом говорится в выступлении руководителя делегации РФ в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН в связи с затягиванием со стороны США выдачи визы российскому дипломату. Текст выступления размещен в субботу на сайте МИД РФ.
"Наши уважаемые американские коллеги изобрели новую процедуру, "новый инструмент разоружения". Они теперь принялись "разоружать" делегации своих партнеров по диалогу, — отмечается в сообщении. — Если вы безропотно следуете указаниям из Вашингтона и слепо поддерживаете любую американскую прихоть, то виза для участия в мероприятиях ООН вам, естественно, выдается".
"Вашингтон перекрывает доступ в ООН представителям тех делегаций, мнение которых им не нравится. Не правда ли, "очень сильная и достойная позиция великой державы"! По сути, получается, что американская сторона вдруг вздумала в одностороннем порядке сама определять, кто из нас с вами достоин места в ООН, а кто нет", — добавили в российском дипведомстве.
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