МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США

МИД РФ: США перекрывают доступ в ООН представителям делегаций, с чьим мнением не согласны

Соединенные Штаты перекрывают доступ к работе в ООН представителям делегаций, мнение которых не устраивает Вашингтон. Об этом говорится в выступлении руководителя делегации РФ в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН в связи с затягиванием со стороны США выдачи визы российскому дипломату. Текст выступления размещен в субботу на сайте МИД РФ. "Наши уважаемые американские коллеги изобрели новую процедуру, "новый инструмент разоружения". Они теперь принялись "разоружать" делегации своих партнеров по диалогу, — отмечается в сообщении. — Если вы безропотно следуете указаниям из Вашингтона и слепо поддерживаете любую американскую прихоть, то виза для участия в мероприятиях ООН вам, естественно, выдается". "Вашингтон перекрывает доступ в ООН представителям тех делегаций, мнение которых им не нравится. Не правда ли, "очень сильная и достойная позиция великой державы"! По сути, получается, что американская сторона вдруг вздумала в одностороннем порядке сама определять, кто из нас с вами достоин места в ООН, а кто нет", — добавили в российском дипведомстве.