Путина попросили вернуть КГБ

Президенту России предложили вернуть название КГБ. С такой инициативой выступила общественная организация «Национальный комитет+60» после заявления Владимира Путина о возвращении военной разведке названия ГРУ — Главное разведывательное управление.

По мнению активистов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации «оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!». Об этом говорится в заявлении общественной организации.

«Национальный комитет+60» также предложил переименовать ГИБДД обратно в ГАИ. Активисты предложили реализовать пакет обратных переименований уже в 2018 году.

News.ru накануне сообщил, что президент Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название «Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ». Сейчас в названии не фигурирует слово «разведывательное».