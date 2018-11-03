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Путина попросили вернуть КГБ
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Путина попросили вернуть КГБ 

News.ru 1 час назад
Президенту России предложили вернуть название КГБ. С такой инициативой выступила общественная организация «Национальный комитет+60» после заявления Владимира Путина о возвращении военной разведке названия ГРУ — Главное разведывательное управление.
Путин предложил восстановить название ГРУ 
По мнению активистов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации «оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!». Об этом говорится в заявлении общественной организации.
«Национальный комитет+60» также предложил переименовать ГИБДД обратно в ГАИ. Активисты предложили реализовать пакет обратных переименований уже в 2018 году.
News.ru накануне сообщил, что президент Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название «Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ». Сейчас в названии не фигурирует слово «разведывательное».
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