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Россия осудила антииранскую политику США
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Россия осудила антииранскую политику США 

Газета.Ru + ещё 49 3 ноября 2018
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Новая волна антииранских санкций Вашингтона направлена на подрыв усилий участников по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении МИД России на официальном сайте ведомства.
Согласно документу, Соединенные Штаты, вводя новые ограничения в отношении Ирана, наносят еще один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Будем делать все необходимое в интересах сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что МАГАТЭ регулярно подтверждает строгое выполнение Ираном своих обязательств в рамках СВПД.
"Новые деструктивные действия США решительно осуждаем", — заключили в МИД России.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана в стиле "Игры престолов".
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