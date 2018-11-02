Путин предложил вернуть название ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил переименовать российскую военную разведку в ГРУ — Главное разведывательное управление ВС Российской Федерации, упраздненное несколько лет назад.
«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин в поздравительной речи по случаю 100-летия образования военной разведки, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько лет назад официальное название ведомства изменилось, в нем пропало слово «разведывательное».