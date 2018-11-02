Ещё
МИД России вручил ноту послу Кипра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России вручил ноту послу Кипра 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Послу Кипра в Москве Леонидасу Маркидису была вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан при пересечения кипрской границы. Об заявили в пресс-службе МИД России.
Как отметили дипломаты, 1 ноября в министерство был приглашён кипрский посол.
«Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в ходе встречи стороны рассмотрели пути недопущения подобных инцидентов в будущем.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Ларнаки была задержана, а затем депортирована за попытку попасть на территорию Северного Кипра гражданка России.
RT на русском: последние новости
Володин на встрече с лидером Кубы призвал противостоять санкциям США В Кремле с юмором отнеслись к словам Коломойского о списке санкций Клинцевич прокомментировал инцидент с украинским политологом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины185
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе342
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы150
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах75
В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы51
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение