МИД России вручил ноту послу Кипра

Послу Кипра Москве Леонидасу Маркидису была вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан при пересечения кипрской границы. Об заявили в пресс-службе МИД России

Как отметили дипломаты, 1 ноября в министерство был приглашён кипрский посол.

«Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в ходе встречи стороны рассмотрели пути недопущения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Ларнаки была задержана, а затем депортирована за попытку попасть на территорию Северного Кипра гражданка России.