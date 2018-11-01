Эксперт оценил отношения России и Совета Европы 

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Совета Европы.
«Сейчас наблюдается определённая подвижка в российской позиции, потому что ранее с нашей стороны высказывалась угроза, что мы можем вообще уйти из Совета Европы, если будет продолжаться нынешняя ситуация с лишением нас права голоса в ПАСЕ», — заявил эксперт.
По его мнению, в настоящее время СЕ не слишком адекватная для величины России организация.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом заверил его, что Россия не хотела бы выходить из организации.