Эксперт оценил отношения России и Совета Европы

«Сейчас наблюдается определённая подвижка в российской позиции, потому что ранее с нашей стороны высказывалась угроза, что мы можем вообще уйти из Совета Европы, если будет продолжаться нынешняя ситуация с лишением нас права голоса в ПАСЕ», — заявил эксперт.

По его мнению, в настоящее время СЕ не слишком адекватная для величины России организация.