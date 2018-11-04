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Медведев прибыл с визитом в Шанхай
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Медведев прибыл с визитом в Шанхай 

ТАСС + ещё 9 10 часов назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай. Как сообщили в пресс-службе правительства, официальный визит председателя российского правительства в Китае будет проходить 5-7 ноября.
В рамках визита "5 ноября в Шанхае председатель правительства России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров — China International Import Expo (CIIE)", сообщили в пресс-службе.
Впервые о планах правительства КНР провести выставку импортных товаров заявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс, один путь" в Пекине. Мероприятие будет проходить с 5 по 10 ноября. Как ожидается, в нем примут участие более 2,8 тыс. предприятий из 138 стран и регионов мира.
Участники выставки, проведению которой правительство страны придает огромное значение, не только представят свою продукцию и услуги в различных сферах, но и примут участие в многочисленных отраслевых форумах, презентациях и переговорах. Выставка будет разбита на две основные части: павильоны торговых инвестиций и раздел производителей товаров и услуг.
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