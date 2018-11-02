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Россия и Куба совместно осудили США
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Россия и Куба совместно осудили США 

Lenta.ru + ещё 16 7 часов назад
Фото: ТАСС
Москва и Гавана осудили использование односторонних и противоречащих международному праву принудительных мер в международных отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон. Его приняли по итогам переговоров президент России Владимир Путин и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Лидеры выразили «особое неприятие применения таких мер для смены законных правительств, в том числе через экономическое удушение или дестабилизацию внутренней обстановки в странах», говорится в заявлении об общих подходах в международных делах.
В документе указывается, что односторонние санкции, бездоказательные обвинения и отказ от выполнения обязательств дестабилизируют обстановку и препятствуют нормальному развитию наций. Кроме того, подобные меры негативно влияют «на гражданские отрасли экономики, усугубляют социальные и гуманитарные проблемы, являясь инструментом политического давления», считают Путин и Диас-Канель Бермудес.
Как отмечается, российский лидер подтвердил солидарность с кубинским народом в борьбе за отмену экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы. Председатель кубинского Госсовета в свою очередь осудил применение США и другими странами-членами НАТО к России нелегитимных и несправедливых принудительных мер и неправомерных санкций. Стороны также приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекратить блокаду Кубы.
1 ноября Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает Вашингтон прекратить полувековую экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Решение поддержали 189 государств, против традиционно проголосовали США и Израиль.
США ввели блокаду в отношении Гаваны в 1960 году после того, как в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Вашингтоне посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.
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