Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки

Лишь шесть из 74 депутатов-пенсионеров готовы отказаться от положенной им надбавки к пенсии. Об этом сообщает РБК.

На прошлой неделе Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому российские депутаты и сенаторы смогут, если пожелают, отказаться от своей пенсионной надбавки. До вступления в силу закону еще предстоит быть одобренным Советом федерации и подписанным президентом.

К 1 января 2019 года 74 депутата достигнут возраста выхода на пенсию и наберут достаточно стажа для получения надбавки. Журналисты РБК спросили у каждого об их готовности отказаться от нее.

16 депутатов не ответили на запрос издания, а 15 сообщили, что не намерены отказываться от надбавки.

10 депутатов пока не решили, в том числе единоросс Лариса Шойгу , которая пообещала сделать это по окончании полномочий.

Еще пять депутатов заявили, что пока не собираются выходить на пенсию, а четыре — что получают другое пенсионное обеспечение.