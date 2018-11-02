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Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки
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Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Лишь шесть из 74 депутатов-пенсионеров готовы отказаться от положенной им надбавки к пенсии. Об этом сообщает РБК.
На прошлой неделе Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому российские депутаты и сенаторы смогут, если пожелают, отказаться от своей пенсионной надбавки. До вступления в силу закону еще предстоит быть одобренным Советом федерации и подписанным президентом.
К 1 января 2019 года 74 депутата достигнут возраста выхода на пенсию и наберут достаточно стажа для получения надбавки. Журналисты РБК спросили у каждого об их готовности отказаться от нее.
18 депутатов отказались от комментариев. Справедливоросс Галина Хованская назвала вопрос «провокацией», а ее однопартиец Федот Тумусов пообещал «спросить у жены».
16 депутатов не ответили на запрос издания, а 15 сообщили, что не намерены отказываться от надбавки.
«Смысл какой?» — удивился коммунист Владимир Бортко.
10 депутатов пока не решили, в том числе единоросс Лариса Шойгу, которая пообещала сделать это по окончании полномочий.
Шесть депутатов выразили готовность отказаться от надбавки — единороссы Николай Гончар, Николай Борцов, Владислав Резник и Василий Максимов, а также лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский.
Еще пять депутатов заявили, что пока не собираются выходить на пенсию, а четыре — что получают другое пенсионное обеспечение.
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