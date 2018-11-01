Россия обеспокоена обострением вокруг сектора Газа

Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа, заявили в МИД

"Ситуация вокруг сектора Газа, там обстановка вновь серьезно обострилась", — сказала Захарова на брифинге, напомнив о выпущенных в конце сентября ракетах из Газы по израильской территории.

"В результате этих атак нанесен материальный ущерб ряду инфраструктурных объектов в прилегающих к Газе израильских населенных пунктах", — добавила она, отметив, что в ответ на это были нанесены удары ВВС Израиля по палестинским группировкам.

Она напомнила, что очередной всплеск военной эскалации проявился на фоне сохраняющейся с мая напряженности на границах Израиля с Газой.