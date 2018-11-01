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Россия обеспокоена обострением вокруг сектора Газа
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Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Said Khatib
Россия обеспокоена новым обострением ситуации вокруг сектора Газа и обстрелом территории Израиля, необдуманные действия увеличивают риски эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ситуация вокруг сектора Газа, там обстановка вновь серьезно обострилась", — сказала Захарова на брифинге, напомнив о выпущенных в конце сентября ракетах из Газы по израильской территории.
"В результате этих атак нанесен материальный ущерб ряду инфраструктурных объектов в прилегающих к Газе израильских населенных пунктах", — добавила она, отметив, что в ответ на это были нанесены удары ВВС Израиля по палестинским группировкам.
Она напомнила, что очередной всплеск военной эскалации проявился на фоне сохраняющейся с мая напряженности на границах Израиля с Газой.
"В Москве выражают обеспокоенность таким развитием ситуации, когда из-за необдуманных скоропалительных действий увеличиваются риски масштабной вооруженной конфронтации вокруг сектора, грозящей новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и обрушением гуманитарной ситуации на палестинских территориях", — сказала официальный представитель МИД России, призвав стороны к сдержанности.
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