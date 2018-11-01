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Захарова проводит еженедельный брифинг
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 47 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики.
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