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В Кремле объяснили развитие отношений с Кубой
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В Кремле объяснили развитие отношений с Кубой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Улучшение отношений России и Кубы не связано с ухудшением отношений страны с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не индексируется каким-то отдельным моментом, холодной войной или иным. Это постоянный процесс, постоянная составляющая внешней политики России, мы дорожим добрыми отношениями с Кубой», — ответил Песков журналистам на вопрос об улучшении отношений Москвы и Гаваны на фоне напряженности со странами Запада, передает ТАСС.
Россия давно сотрудничает с Кубой и планирует продолжать развивать эти отношения, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что со стороны Гаваны также есть стремление улучшать отношения.
Напомним, второго ноября президент России Владимир Путин и председатель госсовета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут переговоры о сотрудничестве в военно-технической сфере.
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