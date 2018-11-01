В Кремле объяснили развитие отношений с Кубой

«Это не индексируется каким-то отдельным моментом, холодной войной или иным. Это постоянный процесс, постоянная составляющая внешней политики России, мы дорожим добрыми отношениями с Кубой», — ответил Песков журналистам на вопрос об улучшении отношений Москвы и Гаваны на фоне напряженности со странами Запада, передает ТАСС.

Россия давно сотрудничает с Кубой и планирует продолжать развивать эти отношения, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что со стороны Гаваны также есть стремление улучшать отношения.