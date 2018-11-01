Россия ввела санкции против Украины

Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Ранее Медведев говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». По мнению премьера, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жили под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма еще в апреле 2014 г. С того момента украинский санкционный список неоднократно расширялся. По состоянию на май этого года, в этот список были включены 1748 физических и 756 юридических лиц России.

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