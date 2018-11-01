«Русские дорого заплатят»: кто «отрегулирует» Россию

Британский МИД пригрозил России «очень высокой ценой»

Россия «дорого заплатит», если не изменит свое поведение, пригрозил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант . Он возложил на Москву вину за войну с Грузией в 2008 году, обвинил в присоединении Крыма , кибератаках и химической атаке в Солсбери. При этом глава Форин-офиса заявил, что хотел бы вернуть РФ в «международную систему, основанную на правилах».

Лондон хотел бы вернуть Россию в «регулируемую международную систему», заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая вечером 31 октября в исследовательском институте Policy Exchange. Кроме того, он подчеркнул, что Москва «заплатит очень высокую цену», если не изменит свое «поведение».

«До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР», — отметил Хант.

По его словам, российско-британские отношения начали ухудшаться после войны России с Грузией в Южной Осетии в 2008 году. Масла в огонь подлило и воссоединение Крыма с Россией (Лондон считает, что в 2014 году РФ «аннексировала» полуостров). В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Выступая перед публикой и говоря о желании вернуть Россию в международную систему, Хант оговорился и назвал ее «Китаем», что вызвало смех в зале. Он извинился перед китайскими слушателями и продолжил.

«Принимаемые британскими властями меры направлены не против русского народа, а против российского «режима», — передает слова британского министра НСН.

По его мнению, Кремль «дестабилизирует мировой порядок».

«Были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — добавил Хант.

При этом 8 октября британский МИД отказался дать объяснения в связи с сообщениями СМИ о подготовке Лондоном кибератак против России. По данным пресс-службы посольства РФ в Лондоне, в полученном ответе британского внешнеполитического ведомства нет никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений. В посольстве отметили, что Великобритания подтвердила наличие у нее киберпотенциала, однако заявила, что воспользуется им только в соответствии с нормами международного права. Кроме того, Лондон посоветовал рассматривать публикации в СМИ как проявление свободы слова.

Джереми Хант и раньше грозился, что Россия «дорого заплатит». Месяц назад глава МИД Великобритании заявил, что собирается «покончить с сетью агентов ГРУ » в Соединенном Королевстве.

Он подчеркнул, что «русские дорого заплатят», если Москва не будет играть по международным правилам и продолжит «запугивать Соединенное Королевство», используя химическое оружие.

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пришел на смену Борису Джонсону и уже известен своей критикой в адрес России — впрочем, этим отличаются все главы британского внешнеполитического ведомства последних лет.

В политику Хант пришел в 2005 году, он был избран в парламент от Консервативной партии , активно работал над проектом Олимпиады — 2008 в Лондоне и был назначен на пост «теневого министра культуры». Теневой министр — представитель оппозиционной парламентской партии, который контролирует деятельность министра из правящей партии.

В 2010 году консерватор Хант стал министром культуры, спорта и массовых коммуникаций. Наконец, в 2012 году его назначили на пост главы минздрава , где он и служил до назначения на пост министра иностранных дел.

Посольство России в Великобритании считает, что Лондон пытается выстроить международный антироссийский фронт, заменяя объективную реальность голословными обвинениями, передает ФАН.

Пресс-секретарь дипмиссии напомнил, что британские власти заняли «безответственную позицию» при расследовании «дела Скрипалей», без объяснения отказавшись от взаимодействия с Россией «в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле». По его словам, это говорит о том, что «консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества».

«Это объективная реальность, которую Лондон уже долгое время пытается подменить эмоциональными призывами и голословными обвинениями, стремясь на этой основе выстроить международный антироссийский фронт», — подчеркнул представитель посольства.

Он добавил, что «очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью».