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Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным
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Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным 

ТАСС + ещё 6 9 часов назад
Президент Молдавии Игорь Додон считает прорывной состоявшуюся в среду встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это мой второй официальный визит в Россию. Он носит прорывной характер в первую очередь благодаря тем решениям, которые мы сегодня приняли", — заявил Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Это решения, которые давно ждали граждане Республики Молдова", — уточнил он.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".
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