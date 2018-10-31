Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным 

Президент Молдавии Игорь Додон считает прорывной состоявшуюся в среду встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это мой второй официальный визит в Россию. Он носит прорывной характер в первую очередь благодаря тем решениям, которые мы сегодня приняли", — заявил Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Это решения, которые давно ждали граждане Республики Молдова", — уточнил он.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".