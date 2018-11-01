Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат оголодал

«Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо», — рассказал Бондаренко.

«Меню примерно то же. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — цитирует депутата ФАН.

Ранее Бондаренко показывал видеоролик о том, как делает необходимые закупки на одном из рынков Саратова, пытаясь уложиться в недельную норму — 875 рублей. На эту сумму депутату удалось купить несколько килограммов картофеля, килограмм гречки, а также курицу, две буханки белого хлеба, масло, молоко, яйца, яблоки и лук с морковью. После заполнения «министерской корзины» у депутата осталось 10 рублей. На сыр, колбасу и выпечку денег не хватило.

Напомним, скандальное заявление стоило Наталье Соколовой должности. Его чиновница сделала после заседания, посвященного повышению прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Отвечая на возражения Николая Бондаренко, она сказала, 3, % тысяч рублей в месяц должно быть вполне достаточно, если составить «сбалансированное, но диетическое» меню.

Как сообщал «Ридус», за 2017 год Соколова заработала 2,3 миллиона рублей, при этом, начиная с 2013 года, она регулярно получала дополнительную финансовую помощь от государства.