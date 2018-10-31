Россия посчитала блокаду Кубы анахронизмом

Россия призвала США поддержать резолюцию о снятии блокады с Кубы

«Решительно осуждаем американское эмбарго против Кубы и выступаем за его безотлагательную и полную отмену… Считаем применение подобной противоправной практики контрпродуктивным, ничем не оправданным в современных реалиях анахронизмом, не отвечающим целям поступательного развития международного сотрудничества», — цитирует Небензю ТАСС.

Он отметил, что блокада наносит ущерб экономике Кубы и препятствует реализации законных прав её граждан на достойную жизнь.

Небензя выразил надежду, что при нынешней администрации США процесс нормализации кубино-американских связей продолжится.

«Исходим из того, что накопленный позитив от сближения Вашингтона и Гаваны будет сохранён и получит качественное развитие в плане решения на равноправной взаимоуважительной основе принципиальных проблем двусторонних отношений», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось о планах Кубы представить на 73-й Генассамблее ООН проект резолюции о необходимости прекращения блокады США.