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Россия посчитала блокаду Кубы анахронизмом
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Россия призвала США поддержать резолюцию о снятии блокады с Кубы 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Россия призывает США поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о снятии блокады с Кубы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Решительно осуждаем американское эмбарго против Кубы и выступаем за его безотлагательную и полную отмену… Считаем применение подобной противоправной практики контрпродуктивным, ничем не оправданным в современных реалиях анахронизмом, не отвечающим целям поступательного развития международного сотрудничества», — цитирует Небензю ТАСС.
Он отметил, что блокада наносит ущерб экономике Кубы и препятствует реализации законных прав её граждан на достойную жизнь.
Небензя выразил надежду, что при нынешней администрации США процесс нормализации кубино-американских связей продолжится.
«Исходим из того, что накопленный позитив от сближения Вашингтона и Гаваны будет сохранён и получит качественное развитие в плане решения на равноправной взаимоуважительной основе принципиальных проблем двусторонних отношений», — добавил дипломат.
Ранее сообщалось о планах Кубы представить на 73-й Генассамблее ООН проект резолюции о необходимости прекращения блокады США.
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