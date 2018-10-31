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Путин назвал цели новой миграционной политики
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Путин назвал цели концепции миграционной политики России 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников в Россию, передает РИА "Новости".
"Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал Путин.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, которые проживают за рубежом.
Ранее сообщалось, что Путину доложили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.
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