Путин назвал цели новой миграционной политики

Путин назвал цели концепции миграционной политики России

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников в Россию, передает РИА "Новости".

"Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал Путин.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, которые проживают за рубежом.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.