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Путин обратился к ушедшим в отставку губернаторам
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Путин обратился к ушедшим в отставку губернаторам 

RT на русском + ещё 37 9 часов назад
Президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами и заявил, что будет стремиться использовать их опыт на других участках работы.
«Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — приводит РИА Новости слова Путина.
Также президент выразил благодарность экс-губернаторам за работу.
Отмечается, что участие во встрече с Путиным приняли 15 бывших глав российских регионов.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча с губернаторами — это дань уважения тем, кто многие годы работал, возглавляя субъекты России.
RT на русском: последние новости
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