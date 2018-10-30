Путин обратился к ушедшим в отставку губернаторам

Президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами и заявил, что будет стремиться использовать их опыт на других участках работы.

«Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — приводит РИА Новости слова Путина.

Также президент выразил благодарность экс-губернаторам за работу.

Отмечается, что участие во встрече с Путиным приняли 15 бывших глав российских регионов.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча с губернаторами — это дань уважения тем, кто многие годы работал, возглавляя субъекты России.