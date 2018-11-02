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Лавров и генсек ОБСЕ проведут переговоры в Москве
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Лавров и генсек ОБСЕ проведут переговоры в Москве 

РИА Новости + ещё 20
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу проведут переговоры в Москве.
Предыдущая встреча Лаврова и Гремингера прошла в Нью-Йорке на Генассамблее ООН 26 сентября.
Гремингер находится с визитом в Москве 1-3 ноября, встреча с Лавровым запланирована на 2 ноября.
"В ходе встречи прежде всего планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ с учетом предстоящего в Милане 6-7 декабря министерского заседания организации", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия готовит проекты решений по антитеррору, борьбе с наркоугрозой, обеспечению языков и образовательных прав граждан, свободный доступ СМИ и общественности к информации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, Гремингер и Лавров также обсудят способы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Россией.
Встреча Лаврова и Гремингера пройдёт на фоне тупика в урегулировании кризиса на востоке Украины, что вероятно также станет темой для обсуждения на переговорах. Только за последнюю неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали более 8 тысяч нарушений режима прекращения огня.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постсовете организации обращал внимание на то, что напряженность в Донбассе нагнетают как действия украинских силовиков, так и воинственная риторика украинского руководства. По его мнению, "масла в огонь" подливают и некоторые западные страны, включая США.
"Нужен коллективный сигнал Киеву, что многонациональное украинское общество не должно оставаться в заложниках чьих-либо политических амбиций. Только прямой диалог сторон конфликта друг с другом, строгое выполнение ими одобренного Советом Безопасности ООН минского комплекса мер могут гарантировать создание условий для долгосрочного и жизнеспособного урегулирования кризиса на Украине", — отмечает постпред.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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