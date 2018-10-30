Кремль отреагировал на уход Меркель

В Кремле прокомментировали решение Меркель уйти с поста канцлера

Решение Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году — это внутреннее дело Германии, РФ не вмешивается в дела других стран, вместе с тем, канцлер остается визави президента РФ Владимира Путина и они продолжают работу, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге , а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

На просьбу прокомментировать заявление Меркель, Песков заметил, что это внутренние дела Германии.

"Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что между Россией и Германией сохраняются дружественные, партнерские отношения, "несмотря на имеющиеся известные проблемы".