Песков оценил риск срыва договоренностей по Идлибу

Ситуация в Идлибе сложная, но угрозы срыва российско-турецких договоренностей нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Нет, пока мы не видим угрозы», — передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать перспективы российско-турецких договоренностей в свете заявления главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, что ситуация в Идлибе указывает нежелание Турции выполнять свои обязательства.

По словам Пескова, в субботу по итогам встречи в Стамбуле президент Владимир Путин говорил, что Турция выполняет свои обязательства, а также отметил сложность ситуации.

«Путин делал оговорку, что, безусловно, ситуация сложная, там продолжаются обстрелы и, к сожалению, не все идет по плану, по тому плану, как это в идеале планировалось — имеется в виду, наших турецких коллег», — сказал он.

При этом, по словам Путина, Россия фиксирует, что турецкая сторона прилагает «усилия, чтобы все имеющиеся договоренности выполнить».

Песков отметил, что сирийская сторона будет детально проинформирована о ходе дискуссии на саммите в Стамбуле.

В субботу в Стамбуле состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию. По итогам саммита Владимир Путин заявлял, что Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе.