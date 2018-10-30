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Песков оценил риск срыва договоренностей по Идлибу
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Песков оценил риск срыва договоренностей по Идлибу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ситуация в Идлибе сложная, но угрозы срыва российско-турецких договоренностей нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока мы не видим угрозы», — передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать перспективы российско-турецких договоренностей в свете заявления главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, что ситуация в Идлибе указывает нежелание Турции выполнять свои обязательства.
По словам Пескова, в субботу по итогам встречи в Стамбуле президент Владимир Путин говорил, что Турция выполняет свои обязательства, а также отметил сложность ситуации.
«Путин делал оговорку, что, безусловно, ситуация сложная, там продолжаются обстрелы и, к сожалению, не все идет по плану, по тому плану, как это в идеале планировалось — имеется в виду, наших турецких коллег», — сказал он.
При этом, по словам Путина, Россия фиксирует, что турецкая сторона прилагает «усилия, чтобы все имеющиеся договоренности выполнить».
Песков отметил, что сирийская сторона будет детально проинформирована о ходе дискуссии на саммите в Стамбуле.
В субботу в Стамбуле состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию. По итогам саммита Владимир Путин заявлял, что Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе.
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