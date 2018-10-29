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Россияне оценили вероятность вступления Украины в НАТО
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Россияне оценили вероятность вступления Украины в НАТО 

Рамблер + ещё 13 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, верят, что Украину в скором времени примут в НАТО, «чтобы насолить России».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы верите, что Украина скоро вступит в НАТО?». «Нет» ответили 43 процента опрошенных. По их мнению, Украина стала бы для НАТО обузой, поэтому в альянс в ближайшее время ее не примут.
Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 1 892 человек.
Ранее на Украине заявили о планах провести четыре информационные компании до конца года, во время которых населению будут разъяснять вопросы о возможном вступлении страны в НАТО и Евросоюз. В Верховную Раду передали проект поправок к конституции, в котором предлагается закрепить европейский вектор развития Украины и ее стремление стать членом НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина пока не провела необходимых для присоединения к альянсу реформ, в частности, не победила коррупцию и не укрепила демократические институты.
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