Россияне оценили вероятность вступления Украины в НАТО

Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, верят, что Украину в скором времени примут в НАТО , «чтобы насолить России ».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы верите, что Украина скоро вступит в НАТО?». «Нет» ответили 43 процента опрошенных. По их мнению, Украина стала бы для НАТО обузой, поэтому в альянс в ближайшее время ее не примут.

Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 1 892 человек.

Ранее на Украине заявили о планах провести четыре информационные компании до конца года, во время которых населению будут разъяснять вопросы о возможном вступлении страны в НАТО и Евросоюз . В Верховную Раду передали проект поправок к конституции, в котором предлагается закрепить европейский вектор развития Украины и ее стремление стать членом НАТО.