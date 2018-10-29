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Названа цель встречи Путина и Трампа
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В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главной целью встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже является сверка часов.
«Действительно, встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договорённости, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (советника президента США по нацбезопасности Джона. — RT) Болтона. Поэтому главная цель — это сверить часы», — сказал Песков.
Он добавил, что у президентов США и России традиционно много вопросов, по которым нужен обмен мнениями.
Ранее Песков заявил о начале проработки встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Париже.
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