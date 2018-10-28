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Глава Совета Европы предложил РФ пересмотреть законы
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Ягланд из-за штрафа The New Times предложил России пересмотреть законы 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд в связи с решением российского суда о штрафе изданию The New Times предложил РФ изменить законодательство о СМИ — иностранных агентах, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении генсека.
Суд оштрафовал The New Times на 22 млн рублей
Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Защита намерена обжаловать это решение.
"Законодательное обоснование этого штрафа, связанное с так называемым законодательством иностранных агентов, которое Совет Европы критиковал в предыдущих случаях в прошлом, должно быть пересмотрено российскими властями", — считает Ягланд.
По его словам, "Совет Европы готов помочь России в этом отношении".
Ягланд считает, что решение суда угрожает существованию The New Times, нарушает принципы демократии и свободы СМИ.
Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом. При этом СЕ не критиковал американские власти за политику ограничений для российских СМИ. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, комментируя российский закон, лишь назвал "неудачным" причисление СМИ к иноагентам, независимо от того, где это происходит, назвав свободу СМИ "важным компонентом любой демократии".
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