Глава Совета Европы предложил РФ пересмотреть законы

Ягланд из-за штрафа The New Times предложил России пересмотреть законы

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд в связи с решением российского суда о штрафе изданию The New Times предложил РФ изменить законодательство о СМИ — иностранных агентах, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении генсека.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Защита намерена обжаловать это решение.

"Законодательное обоснование этого штрафа, связанное с так называемым законодательством иностранных агентов, которое Совет Европы критиковал в предыдущих случаях в прошлом, должно быть пересмотрено российскими властями", — считает Ягланд.

По его словам, "Совет Европы готов помочь России в этом отношении".

Ягланд считает, что решение суда угрожает существованию The New Times, нарушает принципы демократии и свободы СМИ.