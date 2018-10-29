«Десант» политтехнологов Кремля отправят в регионы

«Ведомости» узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионы

В российские регионы будет направлен «десант» из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов для сбора информации об избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора, уточнили собеседники издания. «​Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели.

При этом один из источников рассказал об «установке» Кремля: тот, кто проводит аудит, не должен позже работать в этом регионе. Результаты исследования пройдут через многофакторный анализ. «Оцениваться будет абсолютно все», — рассказал один из источников. «Теперь все понимают, что проиграть губернатор может даже без конкуренции. Нужна объективная оценка и текущей обстановки, и тенденций», — пояснил один из них.