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В МИД отреагировали на сообщения об ультиматуме РФ в ЦАР
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Захарова назвала данные об ультиматуме повстанцев в ЦАР фейком 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Pacome Pabandji
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейковой появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что повстанцы в ЦАР якобы выдвинули ультиматум о выводе "российских военных".
Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике поставили правительству страны жесткий ультиматум: в двухдневный срок власти должны вывести с ряда территорий свои силы, "включая российских военных".
Повстанцы в ЦАР потребовали вывода российских военных
Комментируя РИА Новости данную информацию, Захарова указала, что СМИ стали "жертвой фейковых новостей".
"Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации", — добавила она.
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