В МИД отреагировали на сообщения об ультиматуме РФ в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейковой появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что повстанцы в ЦАР якобы выдвинули ультиматум о выводе "российских военных".
Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике поставили правительству страны жесткий ультиматум: в двухдневный срок власти должны вывести с ряда территорий свои силы, "включая российских военных".
Комментируя РИА Новости данную информацию, Захарова указала, что СМИ стали "жертвой фейковых новостей".
"Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации", — добавила она.