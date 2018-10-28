МИД отреагировал на сообщения об ультиматуме в ЦАР

Захарова назвала данные об ультиматуме повстанцев в ЦАР фейком

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике поставили правительству страны жесткий ультиматум: в двухдневный срок власти должны вывести с ряда территорий свои силы, "включая российских военных".

Комментируя РИА Новости данную информацию, Захарова указала, что СМИ стали "жертвой фейковых новостей".