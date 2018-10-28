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Названы траты США на «продвижение демократии» в РФ
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Стали известны затраты США на «продвижение демократии» в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP
Москва располагает фактами вмешательства во внутреннюю политику со стороны США и знает, что Госдепартамент предписывает тратить 20 миллионов долларов в год на «продвижение демократии» в России. Об этом в программе «Россия. Кремль. Путин» заявил глава МИД Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.
«У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году. В соответствии с ним Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за "демократизацию" всех сфер жизни», — сказал Лавров.
По словам главы МИД, американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, «с лозунгами смены режима и так далее». Лавров отметил, что его американские коллеги пытаются обратить это в шутку, однако по фактам вмешательства во внутреннюю политику России никакой реакции с их стороны нет.
На данный момент все организации, которые получают финансирование по данному закону, проверяются, добавил Лавров.
В октябре советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал, на что российским властям нужно обратить внимание в своей политике. По его мнению, России надо перестать вмешиваться в выборы, выйти из Крыма и Донбасса, а также прекратить использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе.
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