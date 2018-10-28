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Лавров рассказал о перспективах новой гонки вооружений
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Лавров рассказал о перспективах новой гонки вооружений 

Lenta.ru 12 часов назад
Возможный выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит «Российская газета».
По словам главы МИД, решение о выходе США из Договора о РСМД принято и будет формализовано очень скоро, что стало понятно из встреч президента Владимира Путина с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. «То, что решение принято и выполняется — объективный факт для нас, — сказал Лавров, — Это плохо».
Вдобавок, если американское руководство не станет продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году, то никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений не останется, считает Лавров. Глава МИД напомнил слова Путина о том, что Россия будет вынуждена отвечать на неблагоприятные изменения стратегической обстановки, но никогда не будет делать это слишком затратными методами.
21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.
Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий договора о РСМД.
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