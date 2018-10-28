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Аксенов назвал тех, кого считает героями Украины
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Аксенов назвал тех, кого считает героями Украины 

РИА Новости + ещё 13 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, назвав уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу, настоящими народными героями.
Аксенов в своем поздравлении по случаю Дня освобождения Украины, который традиционно отмечается 28 октября, назвал украинский народ братским.
"Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои", — написал Аксенов в своем на своей странице в Facebook.
По его словам, к таким героям можно отнести маршалов Павла Рыбалко и Семена Тимошенко, генерала Ивана Черняховского, трижды героя Советского Союза, воздушного аса Ивана Кожедуба, легендарного партизанского командира Сидора Ковпака, легендарного разведчика Евгения Березняка — "майор Вихрь", грозу бандеровцев Павла Судоплатова.
"Этот список можно продолжать и продолжать. Это наши общие герои, наша общая история. Это та правда, которой так боится нынешний киевский режим, ведь ему нужны не братья, а хозяева и рабы. Убить, уничтожить, вытравить эту правду невозможно. Она живет в сердцах героев Донбасса, в сердцах миллионов украинцев", — отметил Аксенов.
По его мнению, героическим предкам и в страшном сне не могло привидеться, что спустя несколько десятилетий на этой земле, пропитанной кровью героев, прорастут семена нацизма и снова придет война.
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