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В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ
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В Госдуме отреагировали на призыв Киева взрывать склады в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что слова депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол с призывом к взрывам военных складов в России являются могут стать поводом для возбуждения в ее отношении уголовного дела.
«Там, где дело нечистое и воруют деньги, всегда что-нибудь начинает загораться. Склады боеприпасов — это вещь универсальная. Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали всё на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», — передает слова Шерина RT.
Рада призвала взрывать военные склады в России
Он добавил, что за подобные призыва политиков с Украины следует «ловить за язык», а Генпрокуратуре России — ставить вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел.
«Слишком уж часто на Украине абсолютно безнаказанно разбрасываются подобными заявлениями, которые могут лечь на воспаленную почву какого-нибудь мозга. Мы же слышали, сколько они говорили о том, что необходимо взорвать Крымский мост. Это подстрекательство к определенным действиям в отношении России», — заявил депутат.
Он добавил, что следственные органы должны тщательно расследовать подобные заявления.
Ранее депутат украинского парламента Татьяна Черновол, которая входит в коллегию МВД Украины и является советником главы украинского МВД, призвала взрывать военные склады в России «в ответ» на взрывы украинских складов.
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