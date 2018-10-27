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Путин привез коллегам на саммит ягоды и орешки
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Путин привез коллегам на саммит в Стамбуле ягоды и орешки из Ханты-Мансийска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин привез коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, рыбу, ягоды и другие подарки из Ханты-Мансийска. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь", — уточнил он.
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В саммите по Сирии приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
До этого Путин посетил Ханты-Мансийск, где провел заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а также посетил Музей природы и человека.
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