Путин оценил саммит в Стамбуле

Путин оценил саммит по Сирии в Стамбуле

"Переговоры в многостороннем формате прошли в деловой атмосфере. Хотел бы поддержать мнение наших коллег и поблагодарить руководство Турции за организацию этой совместной работы", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Он отметил, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и "провели серьезную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования".