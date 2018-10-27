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Путин оценил саммит в Стамбуле
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Путин оценил саммит по Сирии в Стамбуле 

РИА Новости + ещё 2 27 октября 2018
Фото: РИА Новости
Переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии в Стамбуле прошли в деловой атмосфере, проведена серьезная работа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переговоры в многостороннем формате прошли в деловой атмосфере. Хотел бы поддержать мнение наших коллег и поблагодарить руководство Турции за организацию этой совместной работы", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.
Он отметил, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и "провели серьезную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования".
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