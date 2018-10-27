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Украине предложили извиниться перед Россией
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В Госдуме предложили Украине извиниться перед Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возобновление добрососедских отношений между Россией и Украиной возможно, если киевские власти извинятся за враждебную политику последних лет, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"С Украиной вопрос можно было бы легко и просто решить. Украине надо извиниться за те действия, которые были совершены — враждебные и противоправные в отношении Российской Федерации за последние годы", — сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, рано или поздно украинские власти поймут, что залогом развития Украины являются только добрососедские и партнерские отношения с Россией, так как братские народы двух стран на протяжении многих веков подставляли плечо и поддерживали друг друга.
"Уверен, что скоро на Украине придет осознание, что Запад использует украинский народ лишь для того, чтобы попытаться хоть как-то ослабить и навредить России", — сказал депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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