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Первый канал прояснил ситуацию с приглашением Келли
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Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ
Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ

Первый канал прояснил ситуацию с приглашением Келли 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На Первом канале пояснили, что приглашение поработать в эфире для уволенной с NBC американской популярной телеведущей Мегин Келли имело ироничный оттенок. Впрочем, на телеканале пообещали рассмотреть ее резюме, если его им пришлют, сообщает РИА Новости.
«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — сказали в пресс-службе.
В пятницу руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов высказался о том, что Келли могла бы стать его соведущей.
Вчера стало известно, что телеканал NBC решил разорвать отношения с ведущей за «расистские замечания». В эфире программы Today Show Келли сказала, что не видит ничего плохого в «блэкфейсе» — когда с помощью грима белый человек перевоплощается в карикатурного чернокожего человека.
Сейчас администрация канала обсуждает с телеведущей условия увольнения. Келли настаивает на выплате ей 69 миллионов долларов.
В России журналистка стала известна после того, как в июне 2017 года взяла у президента России Владимира Путина интервью на тему российско-американских отношений.
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