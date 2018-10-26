Главное — не утонуть. Украина искупала Европарламент в Азовском море

Украине всё же удалось втянуть Европу в керченско-азовский конфликт на своей стороне. Вернее, Европа сама втянулась

После откровенно неудачного заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о «европейскости» Черного моря (которое еще можно объяснить тем, что это море омывает берега двух стран ЕС: Румынии Болгарии ) последовала резолюция Европарламента по Азовскому морю.

Несмотря на то что даже украинское дипломатическое ведомство, в лице заместителя министра Елены Зеркаль , еще несколько месяцев назад публично признало, что в своих действиях в азовской акватории Россия строго следует нормам международного права, европарламентарии тем не менее решили осудить Москву и инициировать очередной виток санкций.

Формальная причина — якобы незаконность строительства Керченского моста. Европарламент выражает опасение по поводу возможности дальнейшего обострения ситуации в азовской акватории, заранее возлагает вину за это еще не случившееся обострение на Россию, в связи с чем требует от Могерини «дать понять» России, что если будет обострение, то санкции последуют незамедлительно. Европарламент также выразил мнение, что неплохо было бы назначить в помощь Могерини специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу, чьи полномочия будут охватывать Азовское море.

Последнее уже привело к курьезным трактовкам. В Сети появились утверждения, что будут расширены полномочия Курта Волкера , и он теперь будет заниматься заодно и азовской акваторией. Утверждения эти даже не от безграмотности, а от лености мысли. Волкер — американский дипломат в статусе спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины. Его полномочия и так формально охватывают всю Украину, хоть по факту он в основном ангажирован в проблему Донбасса в целом и Минских соглашений в частности.

В решении же Европарламента речь идет о создании европейской чиновничьей должности с полномочиями, близкими к полномочиям Волкера, но ограниченными Крымом, Донбассом, Азовским морем. Притом что мы именуем ЕС и США одним общим термином «Запад», всё же Европа и Америка — не одно и то же.

В последний год ЕС не проявлял к Украине никакого интереса. Нормандский формат был заморожен по инициативе России, но к явному облегчению Франции Германии , которые и не думали протестовать. Отношения Москвы с отдельными европейскими странами стремительно улучшаются, а правительство Италии постоянно подчеркивает, что выход из режима санкций является важным пунктом программы правящей в Риме коалиции. Италия, Германия, Франция создают совместные с Россией механизмы для обхода американских санкций против Ирана. В целом заинтересованность друг в друге, а также политическое и экономическое взаимодействие постоянно растет. Происходит это на фоне разворачивающейся торговой войны ЕС и США, которая также не способствует консолидации европейской и американской позиций по Украине. Можно сказать, что логика в резолюции Европарламента отсутствует напрочь, или же что резолюция одного из центральных органов ЕС направлена против интересов составляющих союз государств.

Верным будет последнее предположение. Логика в действиях Европарламента есть. Начать следует с того, что нынешний состав Европарламента избирался в мае 2014 года, когда российско-европейские отношения находились в низшей точке. Это значит, что нынешние депутаты выходили на выборы с русофобскими программами и ориентировались на поддержку антироссийски настроенных избирателей. Прошло время, изменилась политика Франции, Германии, Италии, но не изменились взгляды депутатов Европарламента, избранных четыре с половиной года назад.

Более того, у них через полгода выборы. Легко предположить, что большая часть этих депутатов вновь будет делать ставку на русофобского избирателя. Значит, необходимо продемонстрировать своей целевой аудитории соответствующую активность, попытаться разогнать в европейском обществе новую волну русофобии, которая увеличит спрос на политиков антироссийской ориентации и их поддержку. Пусть эта поддержка и будет ситуативной и скоро кончится, главное, чтобы до выборов хватило.

Наконец, есть и такой нюанс. В нынешнем составе Европарламента присутствует крупная делегация покидающей ЕС Великобритании. В следующем составе ее уже не будет. Но пока что англичане, в союзе с голландцами, шведами и восточноевропейскими лимитрофами, успешно формируют в Европарламенте антироссийскую повестку.

Не могу исключить и целенаправленной работы Лондона на создание проблем в российско-европейских отношениях. У Британии непримиримые разногласия с ЕС по поводу формата Brexita, Европа не идет ни на какие компромиссы. Создать ей проблемы — ослабить позицию ЕС. Тем более что в последний год вся аргументация британской дипломатии базируется на тезисе о необходимости сплотить европейские ряды перед «русской агрессивностью». По логике Лондона, ЕС, вынужденный противостоять России, должен будет пойти на уступки своему традиционному союзнику.

Нельзя обойти вниманием и еще один момент. Каждый раз, когда внутри ЕС обостряется дискуссия вокруг вопроса об антироссийских санкциях и их противники грозят заблокировать продление санкционных пакетов, сторонники сохранения санкций выступают с какой-нибудь очередной провокацией и начинают требовать ужесточения санкций. Затем, якобы в порядке компромисса, они соглашаются санкции не усиливать, но и не отменять существующие. Учитывая практику принятия решений в ЕС на основе консенсуса, когда любая страна может заблокировать любое решение, взаимные уступки являются единственным способом обеспечить работу европейского механизма принятия решений. Сторонники санкций этим умело пользуются.

В конечном итоге накал потенциальной русофобской кампании в европейской прессе будет зависеть не от решений Европарламента, а от позиции национальных элит, в том числе бизнеса, который содержит СМИ и финансирует избирательные кампании политиков. Тем не менее необходимо исходить из того, что в ближайшие полгода русофобы в ЕС существенно активизируются и постараются не допустить переформатирования центральных органов Евросоюза, комплектации их более адекватными политиками и отхода от политики антироссийской истерии, которая уже входит в противоречие с интересами ведущих стран — членов ЕС.

Пока что, в сухом остатке, решение Европарламента открывает возможность создать в структуре евробюрократии еще одну хорошо оплачиваемую и не требующую особых усилий должность спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю. Какое отношение имеет Евросоюз ко всем трем географическим объектам — не ясно даже самим европарламентариям. Но Порошенко повезло, его интерес к игре на обострение (без столкновения) с Россией совпал с аналогичным интересом большинства европарламентариев. Теперь он может с неделю использовать резолюцию Европарламента для демонстрации в информационном пространстве «всеобъемлющей европейской поддержки» Украины в ее «извечной борьбе».