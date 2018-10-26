Путин отреагировал на смерть Караченцова

Среди прочего Путин отметил, что Караченцов был ярким, неординарным, обаятельным, стойким и сильным духом человеком, а его смерть — это огромная и невосполнимая утрата.

«Для всех нас!» — подчеркнул президент.

73-летний Народный артист РСФСР скончался в результате отказа почек сегодня утром в Московской городской онкологической больнице.

В течение последних полутора лет Николай Караченцов боролся со злокачественным новообразованием, которое врачи обнаружили в его левом легком, а с начала октября 2018-го — еще и с двусторонним воспалением легких.

Весной Караченцов прошел курс лучевой терапии в Израиле, после чего лечился в России.

Николай Караченцов известен ролями в таких фильмах, как «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Приключения Электроника», а также как актер театра «Ленком».