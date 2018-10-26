На Россию идет новая волна мигрантов 

В правительстве России готовятся существенно изменить миграционную политику с целью увеличить приток в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Россиянам предложат быть более открытыми не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто лоялен РФ и готов интегрироваться в российское общество, выяснили журналисты.
«В Белом доме, уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
Подготовленные МВД поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации» депутаты Госдумы в первом чтении приняли единогласно, рассматривая эту меру в контексте ситуации на Украине. По разным оценкам, от сотен тысяч до нескольких миллионов украинцев регулярно приезжают в РФ на заработки и не отказались бы от получения российского паспорта в упрощенном порядке. Однако слов «украинец», «белорус» или «русский» в законопроекте нет, им смогут воспользоваться жители любых стран бывшего СССР, даже если они не очень хорошо знакомы с языком, культурой и обычаями России.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии «Коммерсанту» признал, что у новой концепции миграционной политики есть слабы места. Например, в ней не упоминается необходимость переселять в Россию именно соотечественников. «Но, может быть, разработчики и не ставили для себя такую цель», — отметил Затулин
Напомним, на днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибирском федеральном округе. Патрушев отметил, что это связано, в частности, с тем, что в регионе увеличилось число трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, способны ли мигранты превратить Россию в воинствующий халифат, и о том, как приезжие создают свой мир с отдельными законами в местах компактного проживания в регионах России.