Ещё
На Россию идет новая волна мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Россию идет новая волна мигрантов 

Ридус + ещё 1 1 час назад
В правительстве России готовятся существенно изменить миграционную политику с целью увеличить приток в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Россиянам предложат быть более открытыми не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто лоялен РФ и готов интегрироваться в российское общество, выяснили журналисты.
«В Белом доме, уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
Подготовленные МВД поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации» депутаты Госдумы в первом чтении приняли единогласно, рассматривая эту меру в контексте ситуации на Украине. По разным оценкам, от сотен тысяч до нескольких миллионов украинцев регулярно приезжают в РФ на заработки и не отказались бы от получения российского паспорта в упрощенном порядке. Однако слов «украинец», «белорус» или «русский» в законопроекте нет, им смогут воспользоваться жители любых стран бывшего СССР, даже если они не очень хорошо знакомы с языком, культурой и обычаями России.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии «Коммерсанту» признал, что у новой концепции миграционной политики есть слабы места. Например, в ней не упоминается необходимость переселять в Россию именно соотечественников. «Но, может быть, разработчики и не ставили для себя такую цель», — отметил Затулин
Напомним, на днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибирском федеральном округе. Патрушев отметил, что это связано, в частности, с тем, что в регионе увеличилось число трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, способны ли мигранты превратить Россию в воинствующий халифат, и о том, как приезжие создают свой мир с отдельными законами в местах компактного проживания в регионах России.
Ридус: последние новости
Путин пообещал ответить на поставки американских ракет в Европу Япония готовится заключить мирный договор с Россией Путин потребовал от госкомпаний профинансировать «проекты прорыва»
Комментарии91
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн29
Атака украинцев на Крымский мост провалилась75
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление51
В Киеве рассказали о газовом обмане украинцев211
Назван срок окончания выдачи новых полисов ОМС23
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение