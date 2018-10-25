В обществе созрел запрос на «левый поворот» в политике

Согласно опросу РАНХиГС , многие россияне недовольны ситуацией в стране и считают, что партии не представляют их интересы, а власть должна больше внимания уделять социальным проблемам. Во что могут вылиться такие настроения?

Выяснилось, что россияне недовольны ситуацией в стране, многие при этом активно интересуются политикой и считают, что власти должны уделять больше внимания вопросам социальной справедливости. Рассказывает один из авторов опроса, руководитель Института социологии управления РАНХиГС Константин Абрамов

«Порядка 30% наших граждан говорят о том, что за последние пару недель лично участвовали в разговорах о деятельности политических партий. Кроме того, 45% говорят о том, что слышали такое обсуждение. По поводу уровня удовлетворенности текущей конфигурацией политической системы нужно сказать, что, скорее, все-таки он низкий. 42% наших граждан отметили, что среди современных политических партий никто не выражает их интересы. В принципе, чем старше возраст наших респондентов, тем больше они социально ориентированы и приближаются к левым взглядам. Чем моложе наши респонденты, тем они более свободолюбивые, в меньшей степени ориентированы на идеи социального государства. Хотя тоже и в этой группе этот запрос тоже достаточно высокий».

Опрошенные граждане считают, что существующие партии, в первую очередь, отстаивают интересы олигархов, власти и своих лидеров. Только 10% опрошенных видят в партиях защитников интересов отдельных социальных групп.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, с одной стороны, сомневается в том, что опрос РАНХиГС можно назвать репрезентативным (в нем приняли участие всего 1200 человек), с другой — запрос на «левый поворот» ему понятен:

«Действительно, на фоне пенсионной реформы и ощущения граждан от снижения заработной платы, покупательной способности, снижения доходов, роста цен граждане чувствуют потребность в некой социальной справедливости, особенно еще на фоне достаточно массового разжигания историй с «золотой» молодежью, с олигархами и так далее. Поэтому это вполне ожидаемая история с ростом левых настроений. И то, что полноценной левой партии нет, а коммунисты таковой не являются, в данный момент «Справедливая Россия» не является. Все партии, которые находятся в Думе, избирателей серьезно разочаровали.

Запрос на партии нового типа существует и не столько на левом фланге.

Скорее всего, в ближайшее время никаких серьезных изменений в архитектуре партийной не будет. А вот уже ближе к выборам — ну, потому что иначе партии потеряют эффект новизны и также разочаруют избирателя, как и нынешние — где-то за год-полтора до выборов в Госдуму, на рубеже второй половины 2019 года, начала 2020 года вполне возможно».

Впрочем, по словам эксперта, к тому времени и запросы общества могут поменяться в другую сторону.