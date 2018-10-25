Путин обсудил с королем Саудовской Аравии дело Хашукджи

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамая Хашукджи», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества двух государств, включая энергетическую сферу.
Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что убийство Джамаля Хашукджи было преднамеренным.