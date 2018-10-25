Путин обсудил с королем Саудовской Аравии дело Хашукджи

Путин обсудил с королём Саудовской Аравии дело Хашукджи

«Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамая Хашукджи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества двух государств, включая энергетическую сферу.

Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что убийство Джамаля Хашукджи было преднамеренным.