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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии дело Хашукджи
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Путин обсудил с королём Саудовской Аравии дело Хашукджи 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамая Хашукджи», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества двух государств, включая энергетическую сферу.
Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что убийство Джамаля Хашукджи было преднамеренным.
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