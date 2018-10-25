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Россия осудила новые санкции США против Ирана
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Россия назвала новые санкции США против Ирана нелегитимными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые санкции США против Ирана нелегитимны, Россия принимает меры, чтобы они как можно меньше отразились на экономических отношениях с Тегераном, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы еще раз подтвердить принципиальную позицию России о нелегитимности односторонних санкций США. Нами принимаются меры минимизации их негативного воздействия на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество", — сказала Захарова на брифинге.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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