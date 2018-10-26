Путина позвали в Вашингтон 

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить столицу США. Об этом, как сообщает Reuters, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», — рассказал он.
Агентство отмечает, что Болтон не дал понять, принял ли российский лидер это предложение или нет.
Два дня назад Джон Болтон заявлял «Интерфаксу», что в будущем году Путин и Трамп могут встретиться дважды — в столицах стран, которые возглавляют.
Тогда он отмечал, что вероятность этих встреч президенты могут обсудить на праздновании столетия окончания Первой мировой войны, которые состоятся 11 ноября в Париже и которые оба посетят.
23 октября сам Трамп подчеркивал, что его встреча с российским коллегой в столице Франции вероятна, но еще не организована.
Единственная полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в столице Финляндии Хельсинки в июле 2018 года.