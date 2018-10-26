Путина позвали в Вашингтон

«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», — рассказал он.

Агентство отмечает, что Болтон не дал понять, принял ли российский лидер это предложение или нет.

Два дня назад Джон Болтон заявлял «Интерфаксу» , что в будущем году Путин и Трамп могут встретиться дважды — в столицах стран, которые возглавляют.

Тогда он отмечал, что вероятность этих встреч президенты могут обсудить на праздновании столетия окончания Первой мировой войны, которые состоятся 11 ноября в Париже и которые оба посетят.

23 октября сам Трамп подчеркивал, что его встреча с российским коллегой в столице Франции вероятна, но еще не организована.

Единственная полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в столице Финляндии Хельсинки в июле 2018 года.