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Путина позвали в Вашингтон
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Путина позвали в Вашингтон 

Рамблер + ещё 62 1 час назад
Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить столицу США. Об этом, как сообщает Reuters, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», — рассказал он.
Агентство отмечает, что Болтон не дал понять, принял ли российский лидер это предложение или нет.
Два дня назад Джон Болтон заявлял «Интерфаксу», что в будущем году Путин и Трамп могут встретиться дважды — в столицах стран, которые возглавляют.
Тогда он отмечал, что вероятность этих встреч президенты могут обсудить на праздновании столетия окончания Первой мировой войны, которые состоятся 11 ноября в Париже и которые оба посетят.
23 октября сам Трамп подчеркивал, что его встреча с российским коллегой в столице Франции вероятна, но еще не организована.
Единственная полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в столице Финляндии Хельсинки в июле 2018 года.
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