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Путин призвал воспитывать патриотизм у военнослужащих
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Путин призвал воспитывать патриотизм у военнослужащих 

РИА Новости + ещё 1 25 октября 2018
Фото: РИА Новости
Военно-политические органы в войсках должны воспитывать патриотизм и чувство ответственности за Родину у военнослужащих, основываясь на многовековых традициях духовно-нравственных основ российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом он сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.
"В этом году в Вооруженных силах созданы военно-политические органы. Их цель — воспитывать молодое поколение военнослужащих на примерах патриотизма, верности воинскому долгу, ответственности за Родину. Испокон веков эти ценности служили духовно-нравственной основой российской армии, питали ее победный дух", — сказал Путин.
Так, подчеркнул президент, должно быть и в будущем.
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