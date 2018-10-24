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Премьер Италии оценил встречу с президентом России
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Премьер Италии назвал плодотворной встречу с президентом России 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте характеризует свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как плодотворную. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Я очень доволен этим визитом, меня принимали с огромным гостеприимством и очень тепло. Должен сказать, встреча была плодотворной, сейчас зародилась дружба", — отметил Конте.
"Мы провели много часов вместе и говорили на самые разные темы — о внешней и внутренней политике, двусторонних отношениях. Это была действительно очень плодотворная встреча", — добавил он.
Ранее в среду состоялись переговоры главы итальянского правительства с российским лидером, на которых обсуждались вопросы международной и двусторонней повестки дня. На полях встречи было подписано 13 соглашений.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".
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