Путин сделал заявление по ситуации на Кубани

Встреча началась с того, что Путин попросил доложить ему, как идут работы по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин.

Как отметил Зиничев, сейчас основная задача — «это водо— и энергоснабжение».

«Все готово, но невозможно запустить электричество, поскольку подстанции подтоплены, дома сырые. Как только подстанции придут в готовность, будем запускать электричество и сразу же будем просушивать дома, потому что впереди зимний период», — пояснил он.

Кондратьев добавил к этому, что энергоснабжение населенных пунктов восстановлено полностью, улицы освещаются, но к домам электричество не подключено.

«Людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет электричества?» — спросил Путин.

«Они должны быть просушены, потому что мокрая проводка, всё мокрое. Если подключить дом, может шандарахнуть, не дай Бог», — заявил в ответ губернатор.

Путин отметил, что необходимо сделать всё, «для того чтобы людям помочь».

«И если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал он.