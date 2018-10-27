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Путин сделал заявление по ситуации на Кубани
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Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ
Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ

Путин сделал заявление по ситуации на Кубани 

Рамблер + ещё 42 1 час назад
Президент Владимир Путин на совещании с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обсудил меры по ликвидации последствий наводнения на Кубани. Президент подчеркнул, что федеральный центр готов поддержать пострадавших, но попросил конкретно сформулировать, каким образом можно это сделать, сообщается на сайте Кремля.
Встреча началась с того, что Путин попросил доложить ему, как идут работы по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.
«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин.
Как отметил Зиничев, сейчас основная задача — «это водо— и энергоснабжение».
«Все готово, но невозможно запустить электричество, поскольку подстанции подтоплены, дома сырые. Как только подстанции придут в готовность, будем запускать электричество и сразу же будем просушивать дома, потому что впереди зимний период», — пояснил он.
Кондратьев добавил к этому, что энергоснабжение населенных пунктов восстановлено полностью, улицы освещаются, но к домам электричество не подключено.
«Людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет электричества?» — спросил Путин.
«Они должны быть просушены, потому что мокрая проводка, всё мокрое. Если подключить дом, может шандарахнуть, не дай Бог», — заявил в ответ губернатор.
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Путин отметил, что необходимо сделать всё, «для того чтобы людям помочь».
«И если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал он.
Сильнейшие ливни привели к наводнению и сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов в Краснодарском крае. Погибли шесть человек, два человека считаются пропавшими без вести. В связи с гибелью людей Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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