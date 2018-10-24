Поклонская прокомментировала слухи о новой партии

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Поклонская опровергла планы о создании новой партии 

ТАСС 52 минуты назад
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская написала на своей странице в Facebook, что не участвует в создании какой-либо политической партии.
Ранее агентство "Ура.ру" со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о планах создания новой партии под названием "Сила России". Возглавят партию, по данным издания, Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк.
Поклонская отметила, что сейчас занимается организацией лечения детей из Донбасса.
"Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий и сбором для этого средств", — написала депутат.
Поклонская до сентября этого года возглавляла думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов. 20 сентября Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике. Новая структура сформирована на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Поклонская. Объединенную комиссию возглавил Аршба, кандидатура которого была внесена фракцией "Единая Россия".
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