Евросоюз заявил права на Черное море

Могерини назвала Черное море «европейским»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является «европейским».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе, передает ФАН.

Неделей ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что для проведения учений Украины и НАТО в Азовском море необходимо согласие Москвы, которое Альянс не получит.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — сказал дипломат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также рассказал о необходимости обращения к России за разрешением для проведения учений, передает НСН.

«Без согласия РФ эти учения невозможны. В том числе и такой псевдооборонительный блок НАТО тоже должен обратиться за разрешением», — пояснил депутат.

Азовское море, которым активно пользуются суда обоих государств, в последние дни находится в зоне повышенного внимания со стороны Киева.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко же пригрозил применением со стороны Киева силы в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.

14 октября украинский президент Петр Порошенко в ходе церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна заявил, что Украина готовится отражать «российскую агрессию» на Азовском море.

«Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления. <…> Порох надо держать готовым», — подчеркнул политик.

Он добавил, что посетил военные учения ВСУ в Мариуполе, где силы обороны морского побережья проводили тактические учения. Порошенко дал высокую оценку уровню боеспособности Военно-морских сил Украины, а также оценил сухопутные войска, бронетанковые бригады и вертолетные подразделения

Между тем американские эксперты в статье журнала The American Conservative указали, что Военно-морской флот России способен уничтожить корабли украинских Военно-морских сил «в считанные минуты».

«Те немногие военные корабли, которыми Украина располагает в Азовском море и с помощью которых надеется дать ответ России, будут быстро затоплены, а новая база ВМС — моментально уничтожена», — заявил автор статьи Патрик Дж. Бьюкенен.

Журналист поставил вопрос, целесообразно ли для Вашингтона отправлять на помощь Украине ВМС США, если учесть, что «Черное море для России — как Чесапикский залив для США» (на берегу залива располагается столица США. — «Газета.Ru» ). Кроме того, говорилось в статье, США неразумно распоряжаются «плодами победы Рейгана в холодной войне».

«Большевизм, может быть, и помер, но русский национализм, пробужденный наступлением НАТО на восток, жив и здоров», — подчеркнул Бьюкенен.

При этом он поставил под сомнение, что США могут оставаться уверенными в том, что постоянные визиты американского флота в Черное море будут всегда оставаться без ответа со стороны России.

В начале нынешнего месяца генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черном море.

По его словам, Черноморский регион является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии. Он также добавил, что страны НАТО призвали Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии.

В июле в Одессу пришли фрегат Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, фрегат Морских сил Румынии Regele Ferdinand. Также, в Черном море находились корабль постоянной противоминной военно-морской группы НАТО Rhein, минные тральщики ВМС Турции Anamur и МС Румынии Lupu Dinescu.

Корабли НАТО совместно с украинскими военными провели в Черном море тренировки типа Passex (маневры, с помощью которых корабли нескольких стран отрабатывают взаимодействие на случай быстрого вхождения в реальные совместные боевые действия против третьей стороны или для проведения гуманитарной операции).

Реагируя на происходящее, сенатор Франц Клинцевич заявил, что совместные учения ВМФ Соединенных Штатов и Украины в Черном море могут создать у Киева «иллюзию вседозволенности».

«Учения, несомненно, ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе, провоцируя Киев на непродуманные действия, создавая у него иллюзию определенной вседозволенности», — сказал парламентрий.

Он также отметил, что учения находятся на строгом контроле со стороны российской армии, и подчеркнул, что они не представляют никакой угрозы для России. При этом, по его словам, российская сторона может относиться к ним только негативно.